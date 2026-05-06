Barbuto (M5S): “Una legge per mettere in rete le nostre dimore storiche e i giardini d’arte. Bellezza e cultura siano il volano per i nostri borghi”

Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico della Calabria per rilanciare l’economia delle aree interne e promuovere un turismo culturale e sostenibile. È questo l’obiettivo della proposta di legge presentata da Elisabetta Maria Barbuto, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, recante “Disposizioni per la valorizzazione e la promozione di dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione”.

“La Calabria custodisce un tesoro immenso, spesso nascosto nei nostri borghi e nelle aree interne: ville, castelli e giardini che sono segni autentici della nostra storia e della nostra identità ,” dichiara la consigliera Barbuto. “Con questa legge vogliamo istituire una Rete regionale dedicata, che metta a sistema queste bellezze, favorendone la fruizione turistica e la rigenerazione sociale dei territori.”

La proposta punta a sostenere la filiera delle micro e piccole imprese artigiane e a generare un indotto economico non delocalizzabile. “I dati parlano chiaro: oltre il 50% di questi beni si trova in Comuni con meno di 20.000 abitanti. Investire qui significa dare ossigeno alle comunità che rischiano lo spopolamento,” continua Barbuto.

Il progetto di legge prevede inoltre l’uso di tecnologie innovative come l’IoT (Internet of Things) e la digitalizzazione per modernizzare l’offerta culturale. Un aspetto fondamentale è l’invarianza finanziaria per il bilancio regionale: le attività di promozione saranno infatti sostenute attraverso l’accesso a fondi nazionali ed europei.

“Non chiediamo nuove tasse ai calabresi, ma offriamo uno strumento programmatico per intercettare risorse unionali e trasformare la nostra ‘bellezza pubblica’ in sviluppo concreto,” conclude la consigliera pentastellata.