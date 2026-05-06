Betoniera finisce in un burrone nella Locride, autista in gravi condizioni trasportato in elisoccorso

Grave incidente ieri pomeriggio a Caulonia, nel pressi del ponte di Candidati, dove una betoniera, per cause ancora in fase di accertamento è precipitata in un burrone. Il mezzo pesante, secondo quanto emerso, avrebbe perso aderenza lungo la carreggiata, finendo prima fuori strada e poi nella scarpata sottostante. Alla guida del mezzo si trovava un imprenditore edile 60enne di Caulonia, rimasto intrappolato nel mezzo dopo l’impatto. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Gom di Reggio Calabria e le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a lungo nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel recupero del mezzo precipitato mentre i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al conducente prima del trasferimento in ospedale in elisoccorso. Le indagini sono affidate ai carabinieri e, secondo una prima ipotesi investigativa, il sinistro potrebbe essere stato causato dal cedimento improvviso di una parte laterale della carreggiata durante il passaggio del mezzo.