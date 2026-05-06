PD Cittanova, “Sulla Villa Comunale il Consiglio Comunale vota all’unanimità le proposte delle opposizioni”

Il manifesto del Partito Democratico di Cittanova

SULLA VILLA COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE

VOTA ALL’UNANIMITA’ LE PROPOSTE DELLE OPPOSIZIONI

ADESSO IL SINDACO TRADUCA CON ATTI FORMALI E CONCRETI LE DECISIONI ASSUNTE

Il Partito Democratico ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio comunale aperto sulla Villa

comunale svoltosi lo scorso 4 maggio su richiesta delle forze di opposizione abbiano rappresentato una pagina

importante e positiva per la vita politica cittadina, che ha saputo mettere al centro gli interessi della comunità

cittanovese.

Pur se con grande ritardo cui si è giunti alla convocazione del consesso elettivo più volte richiesto dalle opposizioni,

i diversi interventi dei consiglieri comunali e dei cittadini che vi hanno preso la parola hanno evidenziato gli

innumerevoli errori commessi nel corso dei lavori e le conclamate criticità presenti sia all’interno della villa che nei

giardini esterni.

In particolare, il dott. Anselmo La Delfa a nome delle forze di opposizione ha illustrato tutte le gravi criticità dei lavori

di riqualificazione e ha presentato sei proposte operative di soluzioni volte a restituire alla villa comunale e ai giardini

il decoro e la centralità che meritano, proponendo in tale ottica le azioni immediate di seguito elencate: