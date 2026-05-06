Disordini nel carcere di Arghillà, condanne per la rivolta del 2021: un solo detenuto assolto

«Visti i forti rallentamenti e dei conseguenti disagi creati ai cittadini dal restringimento della carreggiata autostradale all’altezza dello svincolo di Gallico, ho appena interpellato l’Anas per avere chiarimenti, anche alla luce della dura nota con cui l’Unione Consumatori denuncia questa insostenibile situazione. Il restringimento si è reso necessario per ragioni di sicurezza, cioè per limitare […]