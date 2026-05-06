Fingono di essere il nipote e truffano un anziano, arrestati con 6.400 euro appena consegnati

Avevano raggirato un anziano al telefono fingendosi il nipote e si erano introdotti nella sua casa per rubargli denaro e oggetti preziosi. È quanto accaduto a Petilia Policastro, nel Crotonese, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della Stazione locale, hanno arrestato in flagranza di reato due persone ritenute responsabili di una truffa ai danni di un anziano del luogo. La vittima era stata contattata telefonicamente da una persona che, fingendosi il nipote, rappresentava una situazione di grave difficoltà economica, prospettando la perdita imminente della propria abitazione e preannunciando l’arrivo di sedicenti carabinieri incaricati del ritiro del denaro. Determinante è stata la segnalazione di un cittadino che, notando movimenti sospetti, ha subito allertato il numero di emergenza. Così, un equipaggio dell’Aliquota Operativa, in abiti borghesi, e la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, in sinergia tra loro, hanno fatto irruzione nell’abitazione, mentre i colleghi della Stazione hanno cinturato l’area al fine di precludere ogni possibile via di fuga ai malviventi. Al loro arrivo in casa, i militari hanno sorpreso uno dei due malviventi ancora in possesso del denaro appena consegnato dalla vittima, mentre, nello stesso frangente, altri militari hanno intercettato e bloccato il complice, impedendone la fuga. La somma sottratta, pari a 6.400 euro, è stata recuperata integralmente ed entrambi i responsabili sono stati assicurati alla giustizia e portati in carcere, in attesa del giudizio con rito direttissimo.