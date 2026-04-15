Usura e racket, Ferrari: “Un segnale concreto di legalità e vicinanza ai territori”

“La pubblicazione dell’Avviso regionale per il sostegno alle vittime di usura, racket e sovraindebitamento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e gli operatori economici più esposti a fenomeni di illegalità diffusa”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Sergio Ferrari in merito all’Avviso promosso dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021–2027.

“Parliamo di una misura importante – prosegue Ferrari – che mette in campo risorse per 1 milione di euro e che punta a sostenere, attraverso progetti qualificati, percorsi di assistenza, accompagnamento e prevenzione rivolti a vittime di usura ed estorsione e a soggetti in condizioni di sovraindebitamento”.

L’iniziativa si inserisce nella Priorità 4 del Programma europeo, dedicata a una Calabria più inclusiva, con l’obiettivo di rafforzare la rete dei servizi sociali e sostenere concretamente le fasce più vulnerabili della popolazione.

“Si tratta – sottolinea Ferrari – di un intervento che ha una doppia valenza: da un lato il contrasto a fenomeni che minano il tessuto economico e sociale, dall’altro il rafforzamento dei servizi territoriali, fondamentali per accompagnare persone e imprese fuori da condizioni di fragilità”.

“È fondamentale – aggiunge – che queste opportunità vengano colte pienamente da associazioni e realtà del territorio, perché solo attraverso una rete capillare e qualificata possiamo intercettare i bisogni reali e offrire risposte efficaci”.

Le domande potranno essere presentate entro il 30 aprile 2026.

Per consultare l’Avviso completo e accedere alla documentazione:

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-percorsi-di-sostegno-assistenza-e-prevenzione-alle-vittime-di-usura-e-racket-e-ai-soggetti-sovraindebitati-a-rischio-di-usura-cup-j54h26000050006/