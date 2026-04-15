Omicidio Ceravolo: Occhiuto, “dallo Stato segnale forte contro criminalità organizzata”

“Esprimo profonda soddisfazione per l’operazione della Dda di Catanzaro che ha portato all’arresto dei presunti responsabili dell’omicidio di Filippo Ceravolo.

Dopo anni di attesa, lo Stato fornisce una risposta concreta alla legittima richiesta di verità della famiglia, onorando la battaglia di dignità e coraggio portata avanti dal padre di Filippo, il signor Martino.

Un ringraziamento doveroso va alla magistratura e ai Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia per la determinazione dimostrata nel corso di questa complessa indagine.

Risultati come questo confermano che il contrasto alla criminalità organizzata resta una priorità assoluta in Calabria e che nella nostra regione non può esserci alcuno spazio per l’impunità.”