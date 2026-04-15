L’attrice di “Mare Fuori”, Serena Codato arriva a Cinquefrondi

Il Comune di Cinquefrondi, insieme al progetto “Viviamo Cinquefrondi” e in collaborazione con l’Associazione Culturale “G. Marafioti”, è lieto di invitare la cittadinanza a un nuovo e significativo appuntamento culturale dedicato al mondo del cinema e della televisione.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Premio Cultura Cinematografico “Città di Polistena”, giunto alla sua XVII edizione, organizzato e promosso dall’Associazione culturale “G. Marafioti” e patrocinato moralmente ed economicamente dal Comune di Cinquefrondi.

Il Premio Cultura Cinematografico si distingue da anni per la sua capacità di valorizzare il territorio e il talento, coniugando il prestigio dei grandi nomi del cinema italiano con la freschezza e l’energia delle nuove generazioni. La presenza di artisti che portano alto il nome della Calabria nel panorama nazionale rende ogni appuntamento un’importante occasione di condivisione culturale e di arricchimento per l’intera comunità.

L’evento si terrà venerdì 17 aprile presso la Sala Consiliare del Comune di Cinquefrondi e vedrà la partecipazione dell’attrice Serena Codato, giovane protagonista del panorama televisivo italiano, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella fiction Rai Mare Fuori.

Nel corso dell’incontro è previsto un momento di dialogo e confronto con Caterina Callipo, che accompagnerà l’attrice in un racconto del suo percorso artistico e professionale, offrendo al pubblico uno spazio di approfondimento sul mondo della recitazione e sulle nuove generazioni di interpreti.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura come strumento di crescita, partecipazione e coesione sociale.

Attraverso iniziative come questa, il Comune di Cinquefrondi conferma il proprio impegno nel sostenere la cultura come bene comune, capace di creare occasioni di incontro e stimolare una cittadinanza sempre più attiva e consapevole.