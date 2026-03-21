Un profondo dolore ha colpito oggi la città di Cittanova: nel reparto di oncologia è venuto a mancare Salvatore Caruso, conosciuto affettuosamente da tutti come Totò.Domenica 22 marzo ore 15,00 si svolgerà il funerale presso la chiesa Matrice
Mar 21, 2026 - redazione
Un profondo dolore ha colpito oggi la città di Cittanova: nel reparto di oncologia è venuto a mancare Salvatore Caruso, conosciuto affettuosamente da tutti come Totò.
La sua scomparsa lascia un vuoto enorme tra familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane.
La redazione di Approdo, insieme al direttore Luigi Longo, si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia in questo momento così difficile.
«Totò è stato un uomo straordinario – ha dichiarato Longo –. Ha combattuto la sua malattia a testa alta, con coraggio e dignità. La sua forza di vivere rappresenta un esempio per intere generazioni. Mi manchi, Totò».