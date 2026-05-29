Inps, Mattiani: “La sede territoriale di Palmi trasformata in agenzia complessa a servizio di Cittadini e imprese” 

La Direzione regionale Calabria dell’Inps, nell’ambito di un piano complessivo di rafforzamento

della capacità di presidio organizzativo a favore del tessuto produttivo di riferimento, ha istituito

l’Agenzia complessa di Palmi (RC), tramite la trasformazione della corrispondente Agenzia

territoriale. Trattasi di un importante potenziamento degli uffici e dei servizi erogati dalla sede Inps

palmese, consistente proprio nel rafforzamento del presidio organizzativo dell’Istituto, dei processi

produttivi e dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, in un territorio caratterizzato da un’elevata

densità imprenditoriale. A darne notizia il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che già nel

recente passato, in collaborazione con la Direzione Regionale dell’Istituto, aveva lavorato proprio

al suo potenziamento, con la riattivazione delle Commissioni mediche deputate ad effettuare gli

accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità e il

rafforzamento del personale:

“Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione di lavorare per rafforzare i servizi in favore dei Cittadini e delle

Imprese. Quella di oggi è l’ennesima azione che va in questa direzione. Potenziare la sede di Palmi significa offrire

sempre maggiore supporto ad un’area territoriale importante. La trasformazione in Agenzia complessa della

corrispondente Agenzia territoriale di Palmi consente di istituire un presidio dedicato della funzione di gestione dei

flussi assicurativi e contributivi, anche in un’ottica di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione, attraverso il

potenziamento dei processi produttivi e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Maggiore autonomia, maggiori

competenze e servizi a favore di aziende e intermediari. Davvero un grande passo avanti. Tutto questo va ad

aggiungersi al grande lavoro che già abbiamo portato avanti in questi anni. A Palmi oramai lavorano in pianta

stabile circa trenta funzionari neo assunti, che si sono uniti alle professionalità già in essere. Inoltre, sono tornate

attive le Commissioni mediche deputate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile,

sordità, handicap e disabilità, che quale conseguenza della trasformazione da agenzia territoriale in agenzia

complessa, verranno potenziate con personale e servizi.”.

Prosegue il Consigliere Mattiani:

“Grandi risultati e grandi obiettivi raggiunti. Ringrazio il Presidente Inps Dott Gabriele Fava e il Direttore

Regionale Giuseppe Greco, sempre attento e vigile sull’intero territorio calabrese, cui va dato grande merito e con il

quale, ne sono sicuro, continueremo a lavorare fianco a fianco. E’ doveroso da parte mia ringraziare anche il Direttore

Provinciale della sede Inps di Reggio Calabria Dott.ssa Raffaella Contartese e la Responsabile della sede Inps di

Palmi Dott.ssa Maria Aricò che sull’intero territorio di Reggio Calabria e su Palmi stanno davvero facendo un

grande lavoro.” – conclude Mattiani.