Taurianova, Giannetta commenta la vittoria di Romeo: “Ha fatto una politica diversa”. Video servizio di Graziano Tomarchio

All’indomani del successo elettorale che ha sancito l’elezione di Romeo a sindaco di Taurianova, arrivano le prime reazioni politiche di rilievo. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, l’onorevole Giannetta ha espresso grande soddisfazione per il risultato, sottolineando la qualità della proposta politica del neo-primo cittadino.

Secondo l’esponente politico, la chiave del successo di Romeo risiede proprio nella capacità di marcare la distanza con gli sfidanti: “Ha saputo fare una politica diversa rispetto ai suoi avversari”, ha dichiarato Giannetta, evidenziando il valore di una campagna elettorale e di una visione amministrativa evidentemente premiate dagli elettori.