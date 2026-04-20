Un giovane è rimasto ferito bloccato in una zona impervia nel Crotonese, i Vigili del fuoco lo salvano con l’elicottero 

Nella giornata odierna, poco prima delle 12, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle campagne di Petilia Policastro, in località Via Strada Santa Spina nei pressi di un ruscello, per soccorrere un ragazzo rimasto bloccato a seguito di una frattura. La squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Petilia Policastro ha raggiunto la zona dell’intervento, caratterizzata da terreno particolarmente impervio, proseguendo a piedi e senza l’ausilio di mezzi fino a raggiungere l’infortunato, al quale sono stati prestati i primi soccorsi sanitari. Il recupero del giovane è stato effettuato con l’ausilio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha consentito il suo trasferimento in una zona sicura. Una volta a terra, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri. L’intervento si è concluso con successo nel primo pomeriggio.