Taurianova, verso l’11° Concorso Internazionale dei Madonnari dal 31 luglio al 2 agosto 2026

Taurianova si prepara ad accogliere l’11° Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, un appuntamento ormai consolidato che richiama artisti da tutta Italia e dall’estero, trasformando le strade cittadine in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto.

Il Concorso è ideato e organizzato dall’Associazione Amici del Palco, realtà da anni impegnata nella promozione culturale e artistica del territorio, capace di costruire nel tempo una rete sempre più ampia di collaborazioni e scambi tra artisti e manifestazioni affini.

Il tema scelto per questa edizione è: «Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto».

Un invito forte e attuale, che chiama gli artisti a confrontarsi con una sfida non solo estetica, ma profondamente etica e spirituale: rintracciare la bellezza e il senso dell’eterno in un presente frammentato.

Nel cuore di un tempo complesso segnato da conflitti, tensioni e smarrimenti diffusi, guardare il mondo con “occhi umani” significa compiere una scelta precisa: rifiutare l’indifferenza. Significa saper cogliere, anche tra le macerie del quotidiano, quella scintilla di sacralità che continua ad abitare l’esperienza umana.

Il concorso si propone così come uno spazio di riflessione artistica e pubblica, dove la dimensione del sacro viene intesa come forza viva e resistente, capace di manifestarsi nel vissuto: nel coraggio della cura, nella dignità del dolore, nella resilienza dei legami.

«Gli artisti saranno chiamati a farsi testimoni di una spiritualità incarnata, capace di attraversare la realtà senza fuggirla – sottolinea il direttore artistico, Antonella Larosa –. Un’arte che sappia interrogare il presente e restituire uno sguardo umano, profondo, capace di riconoscere il sacro nella vita di ogni giorno».

«Questo Concorso rappresenta non solo un momento artistico di alto livello, ma anche una grande occasione di crescita culturale e comunitaria. In questi anni – ha affermato il presidente dell’Associazione organizzatrice Amici del Palco, l’arch. Giacomo Carioti – abbiamo lavorato per costruire una rete sempre più solida tra i madonnari e le realtà che promuovono questa forma d’arte, affinché diventi patrimonio condiviso e occasione di dialogo tra territori».

L’edizione 2026 del Concorso – riconosciuto dalla Legge Regionale n. 27 del 4 agosto 2022 come manifestazione di rilievo regionale – si inserisce in un percorso di collaborazione e sinergia con altri importanti concorsi nazionali e internazionali, tra cui quelli italiani di Curtatone, Nocera e Nicosia, il festival “Bella Via” di Monterrey in Messico e altre realtà europee, oltre al dialogo costante con diverse scuole d’arte madonnara, con l’obiettivo di valorizzare e tramandare una tradizione antica, rendendola sempre più viva e contemporanea.

È possibile consultare il bando dettagliato del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova sul sito ufficiale del Concorso http://www.madonnaritaurianova.it/e le relative pagine social.

La manifestazione ha goduto del patrocinio della Regione Calabria, del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e mobilità sostenibile Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, del Polo Museale di Soriano Calabro, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria, di Calabria Straordinaria.