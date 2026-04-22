Eseguito provvedimento di detenzione domiciliare a San Gregorio D’Ippona

Cari concittadini, cari amici, cari elettori, scrivo queste parole con un’emozione profonda e, non lo nascondo, con un po’ di amarezza. Ho deciso di fare un passo di lato perché non si sono create le condizioni per costruire una lista davvero forte, capace di competere in modo leale e libero con realtà sostenute da apparati […]