

Scontro tra due moto sulla strada per Gioia Tauro: tanta paura, ma nessun ferito grave

GIOIA TAURO – Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi sulla strada che collega Taurianova a Gioia Tauro. All’altezza di un distributore di carburante prima dello svincolo autostradale, due motociclette si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Coinvolti due giovani di Taurianova che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze fisiche. L’impatto, tuttavia, ha generato forte preoccupazione tra i familiari e tra i numerosi cittadini che hanno appreso la notizia.

L’incidente ha inoltre provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto altre tre autovetture, causando rallentamenti alla circolazione e ulteriori disagi lungo l’arteria stradale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, la polizia e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai coinvolti e messo in sicurezza l’area.

Ancora una volta torna al centro dell’attenzione la sicurezza di un tratto di strada considerato da molti particolarmente pericoloso. Residenti e automobilisti chiedono da tempo interventi concreti per ridurre il rischio di incidenti, tra cui una maggiore regolamentazione della velocità, l’installazione di dissuasori e altre misure volte a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Non è la prima volta che lungo questo percorso si verificano sinistri anche molto gravi. In passato, infatti, diversi incidenti hanno avuto conseguenze drammatiche, costando la vita ad alcune persone. Un motivo in più per sollecitare interventi urgenti e risolutivi da parte degli enti competenti.



