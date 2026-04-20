Gioia Tauro, spostamento del mercato: caos del traffico e viabilità in crisi su via Giovanni XXIII

Di Clemente Corvo

Questa mattina, a Gioia Tauro, si è registrato un vero e proprio caos del traffico dopo il trasferimento del mercato comunale. Tradizionalmente il mercato si svolgeva ogni lunedì su viale Don Sturzo, il viale che conduce al mare, ma a causa dei lavori di sistemazione della pista ciclabile, il mercato è stato spostato al viale Stesicoro e nelle zone adiacenti, proprio vicino al comune. Tuttavia, questa decisione ha causato enormi difficoltà. Infatti, su via Giovanni XXIII, dove il traffico è costantemente intenso, le auto sono parcheggiate in doppia fila, bloccando il doppio senso di circolazione sia in salita che in discesa. Di conseguenza, il traffico è fermo e il transito, già difficoltoso, diventa impossibile per pedoni e mezzi. In particolare, risulta impraticabile il passaggio di un veicolo in emergenza. I residenti si chiedono quando l’amministrazione comunale interverrà, stabilendo prima una viabilità adeguata, affinché non si ripetano queste situazioni inspiegabili. I cittadini auspicano che, già dalla prossima settimana, ci siano le giuste precauzioni per garantire un transito sicuro e un mercato più ordinato, evitando così un accumulo privo di vie di fuga.