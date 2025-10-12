Ultim’ora, in località “Laghetto “, di Zomaro tra i comuni di Cittanova e Molochio, un motociclista di Polistena, cade in un dirupo. È ricoverato al Gom di Reggio Calabria in prognosi riservata

Zomaro, zona laghetto, un motociclista cade in un dirupo ed è in prognosi riservata, presso l’ospedale, Gom di di Reggio Calabria. Il giovane di 25 anni ha riportato un trauma toracico, fratture multiple. Secondo i sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco.

Zomaro, zona laghetto, un motociclista cade in un dirupo ed è in prognosi riservata all’ospedale di Reggio Calabria. Il giovane di 25 anni ha riportato un trauma toracico, fratture multiple. Secondo i sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco.

