Anche se dagli ultimi aggiornamento del Dipartimento della Protezione Civile sui territori interessati dal maltempo si intensificano le attività del sistema per limitare danni e disagi. Disposte chiusure di scuole, uffici pubblici ed evacuazioni preventive dalle autorità locali. Volontariato allertato e operativo. Da Sicilia, Sardegna e Calabria al momento non sono state segnalate particolari criticità.

La Protezione Civile calabrese a seguito di alcuni peggioramenti che si stanno verificando in queste ultime ore in merito all’arrivo del Ciclone Harry diramato un nuovo bollettino con allerta Arancione anche nella parte Tirrenica del Reggino e domani si trasformerà in allerta Rossa. Si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare riferimento ai settori ionici e meridionali delle regioni, con quantitativi cumulati molto elevati. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Si prevedono venti di burrasca dai quadranti orientali, con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Forti mareggiate sulle coste esposte.

Vi terremo continuamente aggiornati sull’evolversi della situazione su eventuali chiusure della scuole che a breve dovrebbero arrivare tramite ordinanze sindacali.

Di seguito l’elenco dei comuni per i quali la Protezione civile ha decretato l’allerta rossa.

Zona 4

Anoia, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Cardeto, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laganadi, Laureana di Borello, Maropati, Melicucco, Melicuccà, Molochio, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Reggio di Calabria, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Cristina d’Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.

Zona 7

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cicala, Cropani, Cutro, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Isola di Capo Rizzuto, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Mesoraca, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Petronà, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Jonio, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Jonio, Satriano, Sellia, Sellia marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

Zona 8

Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Brognaturo, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Fabrizia, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Mongiana, Montebello Jonico, Nardodipace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Jonica, Roghudi, San Luca, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Nicola da Crissa, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Jonio, Serra San Bruno, Siderno, Simbario, Spadola, Staiti, Stignano, Stilo, Vallelonga.

ELENCO SCUOLE CHIUSE DOMANI NEL REGGINO …in aggiornamento

Cittanova, Gioia Tauro, Palmi, Seminara, Siderno, Taurianova