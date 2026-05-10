Tutto pronto per la quinta edizione del Premio di Poesia: cultura, memoria e giovani talenti

Sarà il cortile della Scuola Media “Don Bosco” di Pellaro ad ospitare sabato 30 maggio, alle ore 20, la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la vita”, memorial dedicato a Peppe Stellittano, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale del territorio reggino.

L’evento, organizzato dalla sinergia del gruppo Kalavrìa e da “Città del Sole Edizioni”, con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco, proporrà la lettura delle poesie premiate e vedrà la partecipazione dell’attore e cabarettista Gigi Miseferi, che condurrà la serata.

A chiudere l’appuntamento sarà invece la musica dei Kalavrìa, storica formazione impegnata da anni nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni calabresi.

Tra le novità più importanti di questa edizione ci sarà una nuova sezione speciale del premio, promossa dalla Commenda di San Niceto di Motta San Giovanni. Il riconoscimento, accompagnato da un premio in denaro offerto dalla Commenderia, andrà ad aggiungersi agli altri cinque premi già previsti per gli studenti che hanno realizzato gli elaborati poetici.

Un’iniziativa che punta a incentivare la partecipazione dei più giovani e a valorizzare la scrittura come strumento di crescita culturale e personale.

Soddisfatto il cantante e organizzatore dell’evento Nino Stellittano, che sottolinea il valore umano e sociale della manifestazione.

“Questo premio continua a crescere anno dopo anno e vedere tanti ragazzi avvicinarsi alla poesia è per noi la soddisfazione più grande – afferma Stellittano -. La nuova sezione promossa dalla Commenda di San Niceto rappresenta un segnale importante di attenzione verso i giovani e verso la cultura”.

Per il frontman dei Kalavrìa Stellittano il memorial dedicato al padre Peppe non è soltanto un concorso poetico, ma un momento di comunità e condivisione.

“Cerchiamo sempre di costruire una serata che lasci qualcosa alle persone: emozioni, riflessioni e anche sorrisi. Papà era così, amava stare in mezzo alla gente e amava la vita”.

E con la consueta ironia aggiunge una battuta sul lavoro organizzativo dietro l’evento: “Organizzare tutto ogni anno è una fatica enorme, ma ormai abbiamo capito che la poesia non dà tregua nemmeno agli organizzatori. Anche in questa edizione, prezioso è stato il sostegno della dirigente scolastica Eva Raffaella Nicolò da sempre vicina agli alunni e alle loro famiglie ma soprattutto, ottima guida dell’istituto comprensivo che coinvolge i ragazzi in percorsi culturali come questo aiutandoli a sviluppare sensibilità, creatività e capacità di esprimere emozioni attraverso la scrittura”.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e l’evento si avvarrà della collaborazione di realtà associative del territorio come il Kiwanis Club RC, Pro Loco Reggio Sud, Kiwanis K-Kids e la Commenda San Niceto Motta San Giovanni, confermando ancora una volta il forte legame tra cultura, scuola e comunità nella zona sud di Reggio Calabria.