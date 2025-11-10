Tragedia sfiorata nel Reggino, parte un colpo durante una battuta di caccia al cinghiale, ferito gravemente un 50enne

Stava per trasformarsi in tragedia una battuta di caccia nella Locride, in provincia di Reggio Calabria. Un cacciatore reggino di circa 50 anni è stato ferito al ventre da un colpo di fucile da caccia esploso accidentalmente da un altro cacciatore che si trovava in compagnia della vittima e di altri cacciatori in una zona di campagna di Stignano. Fernando Russo, il nome del malcapitato, infatti, è stato ferito nella parte più bassa del ventre, da un colpo di fucile da caccia esploso in modo accidentale da un cacciatore della zona che insieme stava effettuando una battuta al cinghiale nella zona periferica di Stignano, nella contrada Favaco.

Dopo l’incidente il cacciatore è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. L’uomo, sottoposto ad intervento chirurgico, non è stato giudicato in pericolo di vita anche se la sua prognosi è al momento riservata. Sull’accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri che hanno già individuato il cacciatore reggino che in modo accidentale ha, esplodendo un colpo di fucile con l’intento di colpire un cinghiale in fuga, ferito il Russo, componente della squadra di cacciatori impegnati in una battuta di caccia al cinghiale nella contrada Favaco di Stignano. Il fucile dell’uomo è stato posto sotto sequestro preventivo su disposizione della Procura di Locri.