Tragedia alla Tonnara di Palmi, un turista muore a causa di un malore

Il comune di Agnana, insieme all’Osservatorio Ambientale “Diritto per la vita”, Coordinamento regionale Controvento, Comitato “Siderno ha già dato”, Italia Nostra e Associazione Do ut des “Per il progetto di Leo”, indice una assemblea per rispondere al tentativo di impiantare 5 pale eoliche nel Comune, alte 200 metri che avranno grave impatto, senza nessun beneficio […]