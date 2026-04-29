Finale Under 19 Calabria. La Gioiese campione, battuto il Bocale 1-0, decide Salvatore Morale
Apr 29, 2026 - redazione
Di CLEMENTE CORVO
Catanzaro, 28 aprile 2026 – È la Gioiese la nuova regina del calcio calabrese Under 19.
Oggi pomeriggio, sul campo del Centro Federale di Catanzaro, i ragazzi della Gioiese hanno battuto 1-0 Il Bocale nella finalissima che assegnava il titolo regionale di categoria.
Decide Salvatore Morale. Gara tirata ed equilibrata, risolta dal gol di Morale che regala il titolo alla Gioiese. Dopo il vantaggio, i viola difendono con ordine fino al triplice fischio. Il Bocale ci prova fino alla fine ma sbatte contro una difesa attenta e un portiere in giornata di grazia.
Adesso la Gioiese rappresenterà la Calabria a livello nazionale. I viola accedono ai prossimi spareggi per il titolo nazionale Under 19, dove affronteranno le vincenti degli altri comitati regionali. Un traguardo che premia il lavoro della società e di tutto il settore giovanile.
All’arrivo della squadra a Gioia Tauro grande festa, grande tripudio. Centinaia di tifosi hanno accolto i neo campioni regionali con cori, fumogeni e bandiere. Caroselli per le strade della città per celebrare il titolo calabrese ottenuto. Un abbraccio della città ai suoi ragazzi.
Grande festa già a fine gara per la Gioiese , che aveva alzato al cielo la coppa di Campione Regionale Under 19 Calabria 2025/2026. Applausi anche per Il Bocale, protagonista di un percorso netto fino alla finale e uscito dal campo a testa altissima.
Al Centro Federale di Catanzaro grande cornice di pubblico , con tante famiglie, dirigenti e addetti ai lavori presenti sugli spalti. Una vetrina importante per il calcio giovanile calabrese , che ha messo in mostra talento, correttezza e passione.
Complimenti alla Gioiese per il titolo conquistato con merito. Onore al Bocale per una stagione comunque da incorniciare.
Il futuro del calcio calabrese passa da qui : da questi ragazzi, da queste finali, da questi campi. Ora tocca alla Gioiese portare in alto il nome della Calabria in Italia.