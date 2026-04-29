Ospedale Polistena, primario psichiatria, “Habemus Papam”

HABEMUS PAPAM!!!!

Dopo vent’anni sì, vent’anni ,il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Polistena scopre finalmente l’esistenza di una figura apicale.

Un evento quasi clinicamente straordinario, direi.

Il bando? Un caso di studio: indetto circa quattro anni fa,lasciato in stato comatoso, riesumato, riaperto i termini più volte e infine miracolosamente portato a termine. Nonostante l’iniziale afflusso di candidati,non si è’ proceduto all’espletamento dello stesso,paradossalmente il bando è’ stato riaperto nei termini per ben due volte, non si è mai capito perché o forse noi comuni mortali non l’abbiamo capito, evidentemente non e’ per noi capire certe dinamiche.

Comunque siamo arrivati ad oggi, con due sopravvissuti , uno dei due comparso provvidenzialmente all’ultima riapertura.(ha vinto quest’ultimo)Una selezione naturale più che amministrativa.

Ora ci auguriamo che la nomina del primario non resti un intervento isolato, ma rappresenti l’inizio di una reale rianimazione del reparto: organico medico adeguato, turnazioni umane e fine dell’abuso cronico di “gettonisti” come terapia tampone per i turni notturni.

Al dottore, e a tutti i professionisti del reparto ,buon lavoro. Al territorio, finalmente, l’auspicio di una presa in carico seria: più servizi, più attività, meno retorica. Perché la psichiatria, qui, non ha bisogno di annunci ma di cura.

Comitato Spontaneo a Tutela della Salute