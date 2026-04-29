Taurianova, inaugurato il comitato elettorale di Roy Biasi. Cannizzaro e il primo cittadino: “Indietro non si torna. La ndrangheta deve rimanere fuori. Poi l’annuncio del nuovo stadio comunale “

È stata inaugurata la segreteria del comitato elettorale di Roy Biasi a Taurianova, nella centralissima Piazza Italia.

All’evento ha partecipato tutto il centrodestra, a partire da Francesco Cannizzaro, candidato sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Presenti anche la consigliera regionale Daniela Iriti e il leader della Lega reggina Giuseppe Mattiani, oltre a numerosi dirigenti e sostenitori provenienti anche da fuori comune.

Durante l’inaugurazione, Biasi ha presentato uno ad uno i candidati. La novità più rilevante è stata però l’annuncio di Cannizzaro relativo al nuovo stadio di Taurianova, che dovrebbe essere finanziato con fondi provenienti da ministeri e Regione Calabria, con il supporto anche della futura Città Metropolitana.

Nei prossimi giorni si conosceranno maggiori dettagli sul progetto, che rappresenta uno dei punti più importanti di questa fase iniziale della campagna elettorale.

Per quanto riguarda la lista, molti dei candidati sono consiglieri uscenti. Tra le novità figurano Alessio Viola, ex giocatore di Serie A, e altri nuovi ingressi. Capolista è il vicesindaco Nino Caridi.

Molto apprezzato anche Nello Stranges, noto per essere l’ideatore dell’Infiorata, evento diventato un punto di riferimento in Calabria e non solo.

Alla manifestazione erano presenti anche diversi sindaci del territorio, tra cui quelli di Scido e Terranova Sappo Minulio.

Biasi, nel suo intervento, ha illustrato le attività già svolte e quelle future per lo sviluppo della città di Taurianova. È stato inoltre ribadito con forza, sia da Biasi che da Cannizzaro, un messaggio chiaro: la ’ndrangheta non deve entrare nell’amministrazione comunale.