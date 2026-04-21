Teatro e memoria: gli studenti della “Falcomatà–Archi” al Cilea per ricordare Francesca Morvillo

Un’esperienza intensa e profondamente educativa per gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà–Archi”, protagonisti di una mattinata all’insegna del teatro e della memoria civile presso il Teatro “Francesco Cilea”.

L’iniziativa si è svolta mercoledì 15 aprile, coinvolgendo i giovani studenti in un momento di grande partecipazione e riflessione.

I ragazzi hanno assistito allo spettacolo “Francesca Morvillo, La strada interrotta”, insieme a centinaia di coetanei provenienti da diverse scuole del territorio, in un clima di forte attenzione ed emozione.

La rappresentazione, dedicata alla figura della magistrata Francesca Morvillo, ha offerto un’importante occasione per riflettere sui valori della giustizia, della legalità e dell’impegno civile. Attraverso il linguaggio teatrale, gli studenti sono stati guidati in un percorso coinvolgente capace di unire memoria storica e crescita personale.

Per gli alunni della “Falcomatà–Archi” si è trattato di un’importante occasione di crescita, in cui il teatro si è confermato uno strumento educativo capace di stimolare consapevolezza e senso critico.

La dirigente scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone il valore educativo:

«Esperienze come questa rappresentano momenti fondamentali nel percorso formativo dei nostri studenti. Il teatro diventa un linguaggio potente attraverso cui i ragazzi possono comprendere, emozionarsi e sviluppare una coscienza civile sempre più consapevole».

L’iniziativa ha lasciato nei ragazzi un segno profondo, dimostrando come la scuola, anche attraverso esperienze extrascolastiche, possa contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attenti ai valori fondamentali della società.