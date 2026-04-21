Cgil Calabria, “Case di Comunità, esempio di una narrazione distante dalla realtà”

L’incontro promosso dai Guardiani del Crati a Thurio, con la partecipazione dell’ingegnere idraulico Paolo Veltri e l’invito rivolto alle istituzioni fino al Prefetto, dice una cosa semplice e scomoda: i cittadini della Sibaritide stanno facendo il lavoro che la politica regionale non fa. Analizzano, documentano, propongono. E chiedono risposte che ancora non arrivano. L’esondazione di […]