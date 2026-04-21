Esecutivo CISL Calabria: A difesa del lavoro. Impegnati a rafforzare la presenza sui territori. Sulla Sanità il nodo delle liste di attesa troppo lunghe gravissima criticità

L’esecutivo della CISL Calabrese, riunito a

Lamezia il 20 aprile u.s., ha affrontato le principali vertenze che interessano la

nostra regione. Gli scenari geopolitici internazionali stanno comprimendo la

crescita e alimentando un’inflazione che divora il potere d’acquisto di salari e

pensioni. È il tempo di interventi di finanza pubblica espansivi. Nella nostra

Regione è il tempo di imprimere un’accelerazione decisa nella messa a terra

degli investimenti. Siamo preoccupati per i ritardi nella realizzazione degli

interventi del PNRR. Il tema chiave – dichiara il Segretario Generale Giuseppe

Lavia – resta quello del lavoro dignitoso, dimensione che abbraccia tutte le

altre. È il tempo di compiere nuovi passi decisivi per il superamento del

precariato storico regionale, trovando soluzioni alle vertenze dei Tirocinanti di

inclusione sociale e dei circa 900 lavoratori esclusi dai processi di

stabilizzazione presso gli Enti Locali. Alla Regione abbiamo ripetutamente

chiesto, insieme a CGIL e UIL, di dare un segnale importante sugli ex LSULPU, per consentire di sostenere un incremento delle ore lavorate,

salvaguardando l’accordo che prevedeva la riassegnazione delle economie

derivanti da pensionamenti e fuoriuscite ai lavoratori assunti ad orario ridotto.

Attendiamo risposte in tempi rapidi. Giudichiamo positivamente l’impegno

della Giunta Regionale rispetto a una riprogrammazione di risorse non

impegnate per garantire ristori alle imprese colpite dagli eventi meteorologici

estremi delle ultime settimane. Una scelta che va nella direzione da noi chiesta.

Occorre che le risorse impegnate ai vari livelli si traducano in aiuti concreti. La

legge regionale sul diritto allo studio va nella direzione giusta. Sulla Sanità,

dopo l’uscita dal Commissariamento, serve programmare l’uscita da un piano di

rientro dal deficit che pone vincoli asfissianti, comprimendo la spesa per

investimenti ed assunzioni. Il piano di governo delle liste di attesa che ASP e

AO stanno mettendo in campo va realizzato. Serve trasparenza sui dati e una

piattaforma civica di monitoraggio. Su diverse prestazioni e su molti esami

strumentali permangono gravi ritardi. Alcuni esami strumentali in alcuni

territori sono indisponibili e non prenotabili. Dal punto di vista organizzativo, la

CISL Calabrese chiude il 2025 con dati positivi sul tesseramento e con una

crescita dei servizi. In vista dell’assemblea organizzativa che si celebrerà il

prossimo anno, occorrerà – dichiara il Segretario Giuseppe Lavia – rafforzare la

presenza su territori e luoghi di lavoro e migliorare il livello di integrazione di

un sistema di servizi che quotidianamente garantisce tutele.