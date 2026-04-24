Taurianova Legge 2026: gran finale con Cesare Berlingeri e il suo “Storie e pieghe di luce”

La Consulta delle Associazioni organizza l’evento conclusivo della rassegna letteraria che

celebra il maestro delle tele piegate

Si conclude con un appuntamento di grande prestigio l’ottava edizione di Taurianova

Legge – Festa del libro e della lettura. Domenica 26 aprile alle ore 18.00, presso la Chiesa

degli Artisti in Santa Lucia, la kermesse letteraria chiuderà il suo programma con la

presentazione del volume “Storie e pieghe di luce” di Cesare Berlingeri, a cura della

Consulta delle associazioni e della società civile di Taurianova.

Artista di fama riconosciuta, Berlingeri vive e lavora a Taurianova ed è noto come il

“maestro delle tele piegate”, cifra distintiva di una ricerca estetica originale che ha segnato

profondamente il suo percorso creativo. Attraverso la piegatura della tela, l’artista imprime

alla materia una nuova identità, trasformando la superficie pittorica in un linguaggio

espressivo unico e riconoscibile nel panorama dell’arte contemporanea.

L’iniziativa sarà coordinata da Annamaria Fazzari, Presidente della Consulta delle

Associazioni e della Società Civile di Taurianova che ha promosso l’evento con

l’obiettivo di riunire cittadini e associazioni, favorendo il coinvolgimento attivo del territorio.

I saluti istituzionali saranno di Roy Biasi, sindaco della città, e Cristina Berlingeri,

presidente della Fondazione Cesare Berlingeri ETS.

A dialogare con l’artista saranno Vittorio Cappelli, storico e scrittore, e Giovanni Fava,

offrendo al pubblico un confronto ricco di spunti sulle molteplici sfaccettature della sua

produzione artistica.

L’evento rappresenta un momento significativo di incontro tra arte e letteratura,

suggellando un’edizione che ha saputo valorizzare il dialogo culturale e il ruolo della

lettura come strumento di crescita collettiva.