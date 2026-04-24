Taurianova Legge 2026: gran finale con Cesare Berlingeri e il suo “Storie e pieghe di luce”Domenica 26 aprile alle ore 18.00, presso la Chiesa degli Artisti in Santa Lucia
Apr 24, 2026 - redazione
Taurianova Legge 2026: gran finale con Cesare Berlingeri e il suo “Storie e pieghe di luce”
La Consulta delle Associazioni organizza l’evento conclusivo della rassegna letteraria che
celebra il maestro delle tele piegate
Si conclude con un appuntamento di grande prestigio l’ottava edizione di Taurianova
Legge – Festa del libro e della lettura. Domenica 26 aprile alle ore 18.00, presso la Chiesa
degli Artisti in Santa Lucia, la kermesse letteraria chiuderà il suo programma con la
presentazione del volume “Storie e pieghe di luce” di Cesare Berlingeri, a cura della
Consulta delle associazioni e della società civile di Taurianova.
Artista di fama riconosciuta, Berlingeri vive e lavora a Taurianova ed è noto come il
“maestro delle tele piegate”, cifra distintiva di una ricerca estetica originale che ha segnato
profondamente il suo percorso creativo. Attraverso la piegatura della tela, l’artista imprime
alla materia una nuova identità, trasformando la superficie pittorica in un linguaggio
espressivo unico e riconoscibile nel panorama dell’arte contemporanea.
L’iniziativa sarà coordinata da Annamaria Fazzari, Presidente della Consulta delle
Associazioni e della Società Civile di Taurianova che ha promosso l’evento con
l’obiettivo di riunire cittadini e associazioni, favorendo il coinvolgimento attivo del territorio.
I saluti istituzionali saranno di Roy Biasi, sindaco della città, e Cristina Berlingeri,
presidente della Fondazione Cesare Berlingeri ETS.
A dialogare con l’artista saranno Vittorio Cappelli, storico e scrittore, e Giovanni Fava,
offrendo al pubblico un confronto ricco di spunti sulle molteplici sfaccettature della sua
produzione artistica.
L’evento rappresenta un momento significativo di incontro tra arte e letteratura,
suggellando un’edizione che ha saputo valorizzare il dialogo culturale e il ruolo della
lettura come strumento di crescita collettiva.