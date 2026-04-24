25 Aprile
Festa della Liberazione
1945 – 2026
- La Liberazione del 25 Aprile 1945
Il 25 aprile 1945 segnò la liberazione dell’Italia dal regime nazifascista. L’insurrezione generale, proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) e sostenuta dalle formazioni partigiane della Resistenza, si intrecciò con l’avanzata delle truppe alleate, ponendo fine all’occupazione militare tedesca e alla dittatura fascista che aveva oppresso il Paese per oltre vent’anni.
- Il Significato della Ricorrenza
Il 25 aprile è la festa nazionale della Repubblica italiana. La ricorrenza commemora la liberazione dal nazifascismo, la fine dell’occupazione straniera e la caduta definitiva del regime, sancendo la nascita di una nuova Italia democratica, fondata sui principi di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.
Da questa pagina di storia prese forma la Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948: una Carta fondamentale di ispirazione antifascista, considerata tra i documenti più avanzati del costituzionalismo europeo del secondo dopoguerra.
- Una Memoria Ancora Incompiuta
A ottantuno anni dalla Liberazione, il 25 aprile non è ancora sentito come patrimonio collettivo da tutti gli italiani. La ricorrenza rimane, di fatto, la celebrazione di coloro che si riconoscono nei valori della democrazia e della libertà sanciti dalla Costituzione Repubblicana — una Carta che necessita di continua tutela, specialmente di fronte a quanti non vi si riconoscono o ne osteggiano i principi fondanti.
Ricordare con consapevolezza civile questa data non rappresenta, quindi, un atto nostalgico, ma un impegno attivo a difesa delle istituzioni democratiche e dei valori di libertà conquistati a caro prezzo dalla generazione della Resistenza.
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