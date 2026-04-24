Elezioni Reggio Calabria 2026, lunedì 27 aprile Avs presenta la lista elettorale

Lunedì 27 Aprile, alle ore 17:00, presso il Cineteatro Metropolitano del DLF diReggio Calabria sito in via Nino Bixio – 44, come AVS terremo una manifestazione pubblica per la presentazione della nostra lista elettorale che correrà alle prossime elezioni comunali con la coalizione dei Progressisti per il rinnovo del Consiglio Comunale della città a sostegno del candidato a sindaco Mimmo Battaglia.

Dopo i saluti di Mimmo Battaglia e la presentazione delle nostre candidate-i, ci sarà l’intervento della compagna, on. Elisabetta Piccolotti.

Desideriamo sottolineare che per la prima volta la lista di AVS concorrerà alla competizione elettorale per le elezioni amministrative del Comune di Reggio Calabria e che la Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana è stata fondata appena un anno fa radicandosi in città, lavorando insieme ad Europa Verde erendendo AVS subito presente nelle dinamiche socio-politiche della nostra realtà e protagonista nelle istanze che riguardano la città di Reggio Calabria e la sua Area Metropolitana.

La lista di AVS è aperta e inclusiva e comprende oltre alle compagne e ai compagni di AVS anche quelli di Rifondazione Comunista, del Partito del Sud,di + Europa e Onda Orange, è espressione della società civile reggina, praticamente tutte le componenti della sinistra, ognuna con la sua indipendenza e la sua visione capaci di fondersi in una comune proposta programmatica e di governodella città unite sotto il nostro simbolo.

La presenza della Compagna Elisabetta Piccolotti parimenti a quella della Segreteria Regionale, dimostrano la serietà della nostra azione politica e la vicinanza di AVS al fianco delle compagne e dei compagni di Reggio Calabria.

