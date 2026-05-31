Taurianova, l’autocritica dell’ex vicesindaco Nino Caridi: «Abbiamo sottovalutato la competizione. L’augurio che faccio, al nuovo sindaco, è che la città non torni indietro, ma che vada sempre avanti»

L’ex vicesindaco del Comune di Taurianova ha commentato a caldo l’esito delle ultime elezioni comunali, analizzando con sincerità la sconfitta della propria coalizione e rivolgendo uno sguardo al futuro della città.

Nel corso dell’intervista, l’ex amministratore ha riconosciuto alcune responsabilità nella gestione della campagna elettorale:

«Abbiamo un po’ sottovalutato il tutto».

Parole che evidenziano una riflessione autocritica sul risultato delle urne. Nonostante la delusione per l’esito elettorale, l’ex vicesindaco ha voluto ringraziare i cittadini che hanno continuato a sostenerlo personalmente:

«Voglio ringraziare il mio elettorato, perché ho comunque ottenuto i miei voti. Colgo questa occasione per ringraziarli uno a uno».

Gli auguri alla nuova amministrazione

Interpellato sul futuro del Comune e sulla nuova guida cittadina, l’ex vicesindaco ha rivolto un messaggio di augurio al neoeletto sindaco Romeo, auspicando che il percorso di crescita della città possa proseguire:

«L’augurio che faccio è che la città non torni indietro, ma che vada sempre avanti».

E ha concluso:

«Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Romeo».

Un intervento che, pur nel contesto della sconfitta elettorale, si chiude nel segno del rispetto istituzionale e dell’attenzione verso gli interessi della comunità.