Il vertice del PD calabrese riparte a Taurianova da Raffaele Loprete, dopo le macerie dell’era Scionti

Il centrosinistra riparte da Loprete. Dopo le macerie dell’era Scionti oggi il partito democratico supera il 15% con 1261

La vittoria di Romeo nello scontro interno al centrodestra arriva per una manciata di voti, al termine di una competizione tesa.

Va sottolineato, Il segnale che arriva dall’altra parte del campo politico, dove il centrosinistra — dato da molti ormai politicamente marginale — torna improvvisamente a mostrare segni di vitalità.

Il risultato ottenuto da Raffaelle Loprete ha il sapore della sorpresa. Una candidatura nata quasi all’ultimo momento, costruita attorno al Partito Democratico e sostenuta da un gruppo di giovani militanti, è riuscita a raccogliere 1.261 voti. Non abbastanza per vincere, ma sufficienti per riaprire una discussione politica che sembrava chiusa da tempo.

Per comprendere il peso di questo risultato bisogna guardare alle macerie lasciate dagli anni dell’amministrazione Scionti. Un’esperienza politica partita con entusiasmo e consenso popolare, ma rapidamente degenerata in una crisi permanente. La progressiva perdita di alleati, le fratture interne e lo scioglimento anticipato dell’esperienza amministrativa hanno trasformato quella che doveva essere una stagione di rilancio in una vera e propria disfatta politica per il centrosinistra cittadino.

Il problema non è stato soltanto amministrativo, ma soprattutto politico. Fabio Scionti viene descritto da molti come un amministratore capace, ma incapace di esercitare una leadership in grado di tenere unita una coalizione complessa. Ed è proprio questa incapacità che ha aperto la strada alla lunga crisi del centrosinistra e, successivamente, all’affermazione del centrodestra.

In questo quadro, il successo di Loprete assume un valore che va oltre il semplice dato elettorale. È il segnale che una parte dell’elettorato progressista esiste ancora e cerca un nuovo riferimento politico. Un consenso costruito senza grandi strutture, senza apparati consolidati e soprattutto in un clima ancora segnato da forte diffidenza verso il recente passato del centrosinistra locale.

C’è poi un elemento simbolico che pesa politicamente: vedere un ex sindaco espressione del centrosinistra festeggiare la vittoria di un candidato del centrodestra rappresenta l’immagine plastica della crisi identitaria attraversata dall’area progressista negli ultimi anni. Una scena che racconta divisioni personali e politiche mai realmente sanate.

Adesso, però, per Loprete arriva la fase più difficile. Un buon risultato elettorale può rappresentare un punto di partenza, ma non basta per costruire un’alternativa credibile. Serviranno organizzazione, classe dirigente, radicamento territoriale e soprattutto una visione politica capace di andare oltre le vecchie contrapposizioni interne.

Il centrosinistra locale si trova davanti a un bivio: continuare a consumarsi nelle fratture del passato oppure utilizzare questo risultato come occasione per ricostruire un progetto politico nuovo. I 1.261 voti di Loprete, oggi, valgono soprattutto come domanda aperta sul futuro della città. Tutti sono avvertiti!