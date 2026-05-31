Reggio Calabria, ecco i consiglieri comunali eletti in via definitiva

Consiglio comunale di Reggio Calabria dopo le elezioni comunali del 2026.
Sindaco eletto
È stato eletto sindaco Francesco Cannizzaro (Forza Italia).
Composizione del Consiglio comunale
Il Consiglio è formato da 32 consiglieri:
24 consiglieri di maggioranza
8 consiglieri di minoranza
Maggioranza (24 seggi)
Forza Italia (5)
Antonino Maiolino
Federico Andrea Milia
Giuseppe Eraclini
Paolo Paviglianiti
Antonino Zimbalatti
Lista Cannizzaro Sindaco (5)
Paolo Bilardi
Nicola Zera Falduto
Fabio Giuseppe Colella
Manuela Iatì
Stefano Maria Vilasi
Fratelli d’Italia (4)
Demetrio Marino
Serena Antonia Mangano
Giuseppe Bilardi
Daniela De Blasio
Reggio Futura (3)
Filomena Marialuisa Curatola
Marco Parisi
Filomena Iatì
Lega (2)
Antonino Caridi
Giuseppe De Biasi
Alternativa Popolare (2)
Massimo Antonino Ripepi
Emiliano Imbalzano
Altri seggi
Mario Cardia (Noi Moderati)
Carmine Miriam Pitasi (Insieme si Può)
Gianluca Califano (Azione)
Minoranza (8 seggi)
Mimmo Battaglia (PD)
Marcantonino Malara (PD)
Giuseppe Marino (PD)
Carmelo Versace (PD)
Carmelo Romeo (La Svolta)
Demetrio Delfino (Alleanza Verdi Sinistra)
Francesco Catalano (Reset)
Filippo Quartuccio (Avanti – Casa Riformista), il risultato definitivo è arrivato dopo il completamento del riconteggio in alcune sezioni da parte dell’Ufficio elettorale presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha consentito di chiudere le operazioni nelle 196 sezioni cittadine.