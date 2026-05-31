Reggio Calabria, ecco i consiglieri comunali eletti in via definitiva

Reggio Calabria, atto vandalico ai danni del noto oncologo Pierpaolo Correale, appello per fare chiarezzaUn grave episodio ha colpito il professor Pierpaolo Correale, medico oncologo tra i più stimati del panorama nazionale e per lungo tempo primario dell’Unità Operativa di Oncologia. Ignoti hanno danneggiato il suo motorino, infrangendone un vetro. Sulla vicenda è stato rivolto […]