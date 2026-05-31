Messignadi, quando la festa di San Antonio di Padova diventa identità di una comunità



Messignadi, quando la festa diventa identità di una comunità

In un tempo in cui i piccoli centri combattono quotidianamente contro lo spopolamento, la perdita delle tradizioni e il progressivo indebolimento dei legami sociali, appuntamenti come la Festa di Sant’Antonio di Padova a Messignadi assumono un significato che va ben oltre il semplice calendario degli eventi.

Dal 1° al 14 giugno, il borgo calabrese si prepara a vivere due settimane intense, scandite dalla preghiera, dalla devozione popolare, dalla musica, dalla gastronomia e dall’incontro tra generazioni. Un programma che non rappresenta soltanto una celebrazione religiosa, ma un autentico momento di riconoscimento collettivo, capace di riaffermare l’identità di una comunità che continua a custodire con orgoglio le proprie radici.

La tradizionale “tredicina”, le celebrazioni liturgiche, la processione del Santo e il ricordo dell’arrivo della reliquia di Sant’Antonio testimoniano la profondità di una fede che, a Messignadi, continua a essere parte integrante della vita quotidiana. Ma accanto alla dimensione spirituale emerge anche quella sociale: le piazze si riempiono, le famiglie si ritrovano, gli emigrati tornano a casa e i giovani riscoprono usanze tramandate da generazioni.

Particolarmente significativo è il legame tra tradizione e contemporaneità che caratterizza il programma civile. Dalla sagra dei “maccarruni i casa cà carni i crapa” agli spettacoli musicali, passando per il teatro popolare e le iniziative di solidarietà promosse con AVIS, la festa riesce a parlare a pubblici diversi senza perdere la propria autenticità. È la dimostrazione che il patrimonio culturale locale non è un reperto del passato, ma una risorsa viva, capace di rinnovarsi e di coinvolgere.

La presenza di artisti come Cosimo Papandrea e Michele Zarrillo contribuisce a dare ulteriore prestigio alla manifestazione, ma il vero valore aggiunto resta la partecipazione della comunità. Sono i volontari, il Comitato Festa, la parrocchia, le associazioni e i cittadini a rendere possibile, anno dopo anno, un evento che rappresenta un punto fermo nel calendario della vita collettiva.

Messignadi si prepara dunque a celebrare il suo patrono con lo spirito di sempre: quello di una comunità che riconosce nella festa non soltanto un momento di svago, ma un’occasione per ritrovarsi, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie tradizioni.

Perché le feste patronali, quando sono vissute con partecipazione autentica, non raccontano soltanto la storia di un Santo. Raccontano la storia di un popolo.

