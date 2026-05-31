

Reggio Calabria, atto vandalico ai danni del noto oncologo Pierpaolo Correale, appello per fare chiarezza

Un grave episodio ha colpito il professor Pierpaolo Correale, medico oncologo tra i più stimati del panorama nazionale e per lungo tempo primario dell’Unità Operativa di Oncologia. Ignoti hanno danneggiato il suo motorino, infrangendone un vetro.



Sulla vicenda è stato rivolto un appello alle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto. Sarà importante verificare l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano contribuire a identificare i responsabili del gesto.

Il professor Correale è riconosciuto per il suo costante impegno nella ricerca scientifica e nell’assistenza ai pazienti oncologici, attività che negli anni gli hanno valso stima e apprezzamento ben oltre i confini del territorio. Professionista di grande umanità e dedizione, rappresenta un punto di riferimento per molti cittadini e pazienti.

Per questo motivo, l’episodio ha suscitato indignazione e solidarietà. L’auspicio è che carabinieri, polizia e tutte le autorità competenti possano accertare rapidamente le responsabilità, restituendo serenità al medico e alla sua famiglia.

A lui giunge la vicinanza e il sostegno di quanti ne apprezzano quotidianamente il lavoro, svolto con professionalità, disponibilità e profondo senso umano al servizio della collettività.

