Villaggio Sud Agrifest Taurianova: convegno su diritto agroalimentare e innovazione digitale

Si è svolto nel pomeriggio del 29 maggio scorso, presso il Villaggio Sud Agrifest di Taurianova il convegno “Diritto agroalimentare e innovazione digitale nell’ambito dell’agricoltura”, che ha registrato una significativa partecipazione di pubblico in un contesto volutamente rurale, coerente con le tematiche affrontate.

I lavori sono stati introdotti dall’Avv. Marica Guerrisi, Segretaria del COA di Palmi, che ha illustrato gli obiettivi dell’incontro: analizzare l’interazione tra normativa agroalimentare e trasformazione digitale del settore primario, fattore ormai strategico per la competitività delle imprese agricole calabresi.

I saluti istituzionali sono stati affidati all’Avv. Angelo Rossi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, e alla Dott.ssa Natina Pratticò, Presidente del Tribunale di Palmi. L’Avv. Rossi ha evidenziato l’importanza del confronto tra mondo giuridico, accademia e territorio per accompagnare l’agricoltura verso modelli sostenibili e tecnologicamente avanzati, preservandone il legame con la tradizione. La Presidente Pratticò ha sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo tra giustizia e settore primario, chiamato a rispondere alle sfide della tracciabilità, della tutela del made in Italy e dell’innovazione tecnologica.

Il dibattito scientifico è stato affidato al Prof. Salvatore Lo Preiato e alla Prof.ssa Angela Busacca, docenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Le relazioni hanno approfondito due aspetti complementari: le criticità regolatorie connesse a tracciabilità, etichettatura e tutela delle produzioni tipiche, e le potenzialità offerte da agricoltura di precisione, big data e intelligenza artificiale per ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre l’impatto ambientale e garantire maggiore trasparenza lungo la filiera.

La moderazione è stata curata con equilibrio dall’Avv. Vincenzo Barca, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi e delegato alla formazione, che ha coordinato gli interventi e il confronto con un pubblico composto da professionisti, agricoltori, studenti e operatori del settore.

A testimoniare l’attenzione delle istituzioni locali, l’evento ha visto la partecipazione di una delegazione dei neo-consiglieri dell’Amministrazione comunale di Taurianova, recentemente insediatasi. Tale presenza ha conferito al convegno un ulteriore valore, favorendo un clima di ascolto reciproco e di condivisione di obiettivi interistituzionali. Le tematiche trattate – tutela del territorio, innovazione e legalità nella filiera – rientrano infatti tra le priorità programmatiche della nuova amministrazione, orientata a promuovere sinergie con l’Ordine degli Avvocati, l’Università e il mondo produttivo.

A conclusione della giornata, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ha consegnato targhe ricordo ai relatori e alla Presidente del Tribunale, in segno di riconoscimento per il contributo offerto al dibattito e per l’attenzione dimostrata verso il comparto agricolo.

Con questa iniziativa il Villaggio Sud Agrifest conferma il proprio ruolo non soltanto come vetrina dell’agroalimentare calabrese, ma anche come luogo di confronto qualificato in cui diritto, scienza e istituzioni si confrontano per delineare un’agricoltura più solida, più equa e proiettata verso il futuro.