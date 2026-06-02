Taurianova, l’Amministrazione comunale ringrazia gli organizzatori del Villaggio Sud Agrifest per il successo ottenuto

Uno dei terremoti più forti registrati in Calabria da quando è stata installata la rete sismica: è quello avvenuto nella notte al largo della costa di Amantea, nel Cosentino, a una profondità di circa 250 chilometri. La prima stima strumentale, pari a magnitudo 6.2, è stata successivamente ricalcolata in 6.1 dall’Istituto nazionale di geofisica e […]