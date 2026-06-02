Taurianova, l’Amministrazione comunale ringrazia gli organizzatori del Villaggio Sud Agrifest per il successo ottenuto
Giu 02, 2026 - redazione
“In questi giorni a Taurianova le persone, le organizzazioni e le associazioni hanno realizzato un evento di inestimabile valore: il Villaggio Sud Agrifest.
Tre giorni intensi, che hanno costituito occasione di crescita, coesione e sviluppo per l’intera collettività.
Quando un progetto di tale portata e qualità prende forma, i benefici si riflettono su tutto il territorio, rafforzandone l’identità e valorizzandone le potenzialità.
Particolarmente emozionante è stato constatare l’ampia partecipazione dei giovani nel corso di queste tre giornate, segno concreto di una comunità viva, dinamica e proiettata verso il futuro.
A tutte le persone che hanno contribuito, in qualunque forma, alla realizzazione dell’evento Villaggio Sud Agrifest è rivolto il più sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale.
Tutto ciò è la dimostrazione di quanto una comunità unita, quando mette insieme energie, competenze e visione, sia capace di raggiungere risultati straordinari.”
(Credits Photo Lamorfalab)