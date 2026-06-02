Strage di Amendolara, Baldino (M5S): “Profondo dolore per una tragedia che sconvolge l’intera Calabria”

La tragedia che si è consumata ad Amendolara lascia sgomenti. Le ricostruzioni che stanno emergendo in queste ore danno piena conferma che siamo davanti ad un gesto di una brutalità sconvolgente. Nessun essere umano dovrebbe mai morire in questo modo. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime, ai loro cari e alle comunità colpite da una tragedia che scuote profondamente tutta la Calabria. Ora è il tempo del dolore e del rispetto in attesa che la magistratura chiarisca fatti e responsabilità. Ma questa vicenda richiama anche l’attenzione su una realtà che troppo spesso resta invisibile: quella dello sfruttamento dei lavoratori più fragili, dei migranti impiegati nei campi e delle condizioni di marginalità e ricattabilità in cui molti di loro sono costretti a vivere. Se dietro questa tragedia dovessero emergere dinamiche riconducibili al caporalato o allo sfruttamento lavorativo, ci troveremmo davanti all’ennesima dimostrazione di quanto sia urgente rafforzare il contrasto a fenomeni che continuano a negare dignità e diritti fondamentali alle persone. Di fronte a una tragedia così atroce servono giustizia, verità e la determinazione di non voltarsi dall’altra parte davanti a ogni forma di sfruttamento e disumanità>, così in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino.