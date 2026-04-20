SuperEnalotto, Calabria protagonista: realizzato un “5” da oltre 14mila euro a Strongoli
Apr 20, 2026 - redazione
Festeggia la Calabria grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 18 aprile 2026, a Strongoli, in provincia di Crotone, è stato indovinato un “5” da 14.073,27 euro presso “Tabaccheria Marasco” situata in Corso B. Miraglia, 25.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 aprile, sale a 152,6 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.