SuperEnalotto, Calabria protagonista: realizzato un “5” da oltre 14mila euro a Strongoli

In Piazza Italia c’è un albero pericolante e la situazione è chiaramente visibile anche dalle foto.Non si capisce perché l’amministrazione comunale non sia ancora intervenuta: parliamo di uno dei luoghi più importanti della nostra città, punto di ritrovo per tanti giovani e famiglie.Piazza Italia è il fiore all’occhiello della nostra comunità, ma vederla in queste […]