Calabria a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 17 maggio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 41.858,88 euro l’uno a Rende, in provincia di Cosenza, presso il Tabacchi 13 in Corso d’Italia, 156. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 20 maggio, sale a 34,6 milioni di euro.