Elezioni comunali Reggio Calabria, Fratoianni il 5 maggio Camagna ore18 per sostenere Battaglia

Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato l’incontro pubblico di Francesco Cardone con i cittadini, svoltosi ieri pomeriggio nella cornice della Villa comunale “Mazzini”. Tantissime persone presenti, una partecipazione autentica e un entusiasmo palpabile che hanno caratterizzato l’intero evento. Ad aprire gli interventi sono stati Eugenio Crea, Valentina Caratozzolo e Paky Faraone, che […]