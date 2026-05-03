Elezioni comunali Reggio Calabria, Fratoianni il 5 maggio Camagna ore18 per sostenere Battaglia
Mag 03, 2026 - redazione
Dopo la partecipata presentazione della lista AVS al Comune alla presenza dell’On. Elisabetta Piccolotti, a distanza di dieci giorni è la volta del segretario nazionale di Sinistra Italiana – AVS– On. Nicola Fratoianni.
Il Leader di AVS sarà in riva allo stretto per sostenere il candidato Sindaco del Centrosinistra e le compagne ed i compagni di Alleanza Verdi Sinistra che per la prima volta partecipano alla competizione elettorale reggina.
La manifestazione si svolgerà presso
Piazza Camagna Martedì 5 maggio alle ore 18
Saranno presenti: il sindaco Mimmo Battaglia, i componenti della Segreteria Regionale di AVS, le candidate e i candidati consiglieri comunali e i candidati alle circoscrizioni, gli iscritti e simpatizzanti della sinistra progressista e ambientalista reggina.
La presenza in sequenza dei leader nazionali di AVS a Reggio Calabria dimostra ancora una volta la fiducia che i vertici ripongono nella federazione reggina.
Con una lista eterogenea, composta da persone nuove e di esperienza, alleanza verdi sinistra si pone come la vera novità di queste elezioni.
AVS – Federazione di Reggio Calabria