Interregionali danza aerea, Maria Francesca Luce Corrao, è lei la prima classificata

Per chi ha le ali e volteggia leggera, senza temere il vuoto, abita l’aria come la sua casa.

E per Maria Francesca Luce Corrao è questo il suo status.

È lei la Prima Classificata Interregionale presso il Palazzetto Palatusciano a Olevano sul Tusciano (SA).

Vince e si classifica al primo posto per la Disciplina Amaca Aerea per la categoria Rookies under 14.

L’evento agonistico organizzato da Italia Pole & Aerial ha visto succedersi in esibizioni scenografiche veramente bellissime decine e decine di atlete sino a riconoscere nella tecnica perfetta, nelle espressioni narrative e nei meravigliosi gesti aerei della rosarnese Corrao la migliore atleta.

Minuta, ma decisa, giovanissima, ma determinata e frizzante, con la sua eleganza da farfalla e il suo costume di rettilinee squame, ha saputo calamitare l’attenzione delle Commissioni giudicatrici, entrando a pieno titolo tra le file delle atlete dei campionati nazionali che si terranno a Ferrara dal 3 al 5 luglio prossimo.

Una grande soddisfazione che porta a casa non solo per sé stessa, ma anche per la Like Dance della Maestra Marina Belfiore, storica scuola che la prepara da alcuni anni, e per la Maestra Immacolata Castellano che la guida nella disciplina con orgoglio.

Adesso la strepitosa Maria Francesca Luce Corrao si prepara per i prossimi campionati che la attendono in Emilia Romagna, portando il suo sorriso calabro e il suo entusiasmo contagioso in nuove sfide.

Caterina Restuccia