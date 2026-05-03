Bagno di folla per Cardone: Palmi risponde

Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato l’incontro pubblico di Francesco Cardone con i cittadini, svoltosi ieri pomeriggio nella cornice della Villa comunale “Mazzini”. Tantissime persone presenti, una partecipazione autentica e un entusiasmo palpabile che hanno caratterizzato l’intero evento.

Ad aprire gli interventi sono stati Eugenio Crea, Valentina Caratozzolo e Paky Faraone, che hanno richiamato il lavoro svolto negli ultimi anni e la necessità di proseguire un percorso amministrativo già avviato, rafforzandolo con nuove energie.

Nel suo intervento, Francesco Cardone ha messo al centro la squadra: un equilibrio tra esperienza amministrativa e rinnovamento, con una presenza significativa di giovani. Un progetto che si inserisce nel solco dei nove anni di amministrazione guidata da Giuseppe Ranuccio, ma con uno slancio nuovo e una visione proiettata al futuro.

Cardone ha ricordato le difficoltà ereditate, con una città in predissesto, e il lavoro portato avanti per rimettere in moto Palmi. Tra i risultati evidenziati, i circa 25 milioni di euro di cantieri avviati, un rapporto più diretto con cittadini, quartieri e periferie e lo sblocco di una questione ferma da anni, come quella delle oltre 200 case popolari finalmente messe in vendita.

Spazio anche ai temi della mobilità e della vivibilità urbana, con il nuovo piano parcheggi e l’introduzione dei parcheggi gratuiti alla Tonnara, interventi pensati per migliorare l’accessibilità e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Particolarmente significativo, infine, l’annuncio dell’accordo raggiunto per l’istituzione di una sede decentrata del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria a Palmi: una notizia accolta con interesse e considerata strategica per la crescita culturale e formativa del territorio.