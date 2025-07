“Sud”: un trionfo di emozioni e danza per il 23° saggio di Artedanza Calabria di Cinquefrondi

Un successo travolgente quello del 23° saggio di danza della scuola Artedanza Calabria, andato in scena nei giorni scorsi sotto il suggestivo titolo “Sud”. Un titolo che non è solo un nome, ma un vero e proprio manifesto d’amore per le radici, la tradizione, la forza e la passione che questa terra trasmette – e che è stata raccontata con intensità attraverso la danza.

Sotto la direzione artistica di Fabiola Ciminello, il saggio ha visto protagonisti i ballerini della scuola Artedanza, accompagnati dalla preziosa collaborazione dei maestri Laura Raso, Antonino Demoro e del maestro di danze latinoamericane Gigi La Forgia, che con talento e passione hanno contribuito alla realizzazione di uno spettacolo dal forte impatto emotivo.

Ad arricchire ulteriormente la serata, anche la partecipazione degli ospiti della scuola Pentatlon di Taurianova, diretti dalla maestra Alessia Agostino, che hanno portato in scena una performance sentita e coinvolgente, sottolineando lo spirito di condivisione e crescita che ha animato l’intero evento.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo: la partecipazione è stata ampia e sentita, con tanti ospiti di spicco presenti. Tra questi, anche alcuni giornalisti e rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale e scolastico: la Dott.ssa Cettina Nicolosi presidente conservatorio Catanzaro , la Dott.ssa Franca Ieranò insieme a Tiziana Mesiano, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Progetto Donna; la maestra pianista Tatiana Belakanic della scuola forte fortissimo, i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Carlo Levi di Melicucco e dell’Istituto Comprensivo Sofia Alessio Contestabile – Monteleone Pascoli di Taurianova. Presente anche il primo cittadino, Avvocato Michele Conia, accompagnato dalla sua giunta comunale, a conferma del legame profondo tra l’amministrazione locale e la promozione delle arti.

Uno spettacolo che ha saputo unire pubblico e artisti, avvicinando educatori, rappresentanti istituzionali e talenti del territorio in un evento che ha lasciato il segno. Non a caso, sono già numerose le richieste per riportare in scena “Sud”, a testimonianza di quanto la performance abbia colpito nel cuore il pubblico.

Questo saggio rappresenta l’ennesima conferma della serietà, professionalità e passione che da oltre vent’anni contraddistinguono la scuola Artedanza Calabria. Una realtà che continua a crescere e a far crescere, regalando momenti di autentica bellezza e cultura.

Con “Sud”, la danza è diventata racconto, memoria e orgoglio. Un successo che ha il sapore delle radici, della visione e della dedizione.