Successo per l’estemporanea di pittura organizzato da “Calabria Creativa Palmi”

“ UN TRIPUDIO DI COLORI ALLA VILLA COMUNALE DI PALMI: successo per l’estemporanea di pittura e disegno.

Sabato 28 giugno, la splendida cornice della Villa Comunale “Giuseppe Mazzini” di Palmi si è trasformata in un autentico laboratorio d’arte a cielo aperto. L’occasione? La prima entusiasmante estemporanea di pittura e disegno che ha riunito talenti da ogni angolo della Calabria, armati di cavalletti, pennelli e tanta ispirazione.

Ad organizzare l’evento, con passione e cura, è stata l’associazione “Calabria Creativa Palmi” il cui presidente è il dottor Giovanni Piccolo, appassionato disegnatore a matita.

Per ben nove ore consecutive — dalla luce fresca del mattino fino al pomeriggio inoltrato — gli artisti si sono immersi nel cuore della città, traducendo scorci, emozioni e atmosfere su tela con stile personale e una creatività travolgente. Ogni opera è diventata un racconto visivo unico, in grado di esprimere l’anima più autentica di Palmi.

Le tele, una più sorprendente dell’altra, hanno messo a dura prova la giuria, chiamata all’arduo compito di decretare la vincitrice da premiare. Tra paesaggi onirici, dettagli architettonici reinventati e interpretazioni astratte, scegliere è stato quasi come tentare di incorniciare il vento.

Oltre alla qualità artistica, l’evento ha regalato un’atmosfera di grande partecipazione e convivialità. Famiglie, curiosi, bambini col naso all’insù e anziani con mille ricordi: tutti hanno trovato un motivo per fermarsi, osservare e lasciarsi stupire.

L’appuntamento si è concluso con un grande applauso collettivo e la promessa, condivisa da artisti e pubblico, di ritrovarsi il prossimo anno, magari con un pennello in mano… o un sorriso in più.

E chissà, forse nell’edizione del prossimo anno toccherà ai tramonti accendere le tele: quando il sole, lento e maestoso, si adagia tra cielo e mare sul profilo delle Eolie . Il cielo esplode in un sipario infuocato di rossi, aranci e quel nostro viola unico — lo stesso delle uve antiche del vino greco. Un incanto che promette di nutrire l’anima e l’arte, trasformando ogni pennellata in un frammento di meraviglia.”