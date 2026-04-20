Polistena, dopo la presentazione della Di Furia delle postazioni day-hospital oncologico tutto rimane lettera morta

di Marisa Valensise

Polistena, a nome di tutto il territorio, chiede risposte certe e non proclami all’ASP di Reggio Calabria

A distanza di settimane dall’inaugurazione delle postazioni di day-hospital oncologico presso il presidio di Polistena, permane un silenzio che non è più tollerabile. A fronte di annunci e dichiarazioni pubbliche, i cittadini della Piana continuano a interrogarsi su un punto essenziale: si è finalmente passati dalla fase inaugurale a quella pienamente operativa?

È doveroso sapere, con chiarezza e trasparenza, se le postazioni risultino effettivamente funzionanti, quanti pazienti siano attualmente presi in carico e sottoposti a trattamento, e se i cittadini possano già usufruire in loco delle terapie oncologiche, evitando così trasferte gravose verso altre strutture.

Ad oggi, le informazioni disponibili risultano frammentarie e insufficienti. Non è accettabile che un servizio di tale rilevanza resti avvolto nell’incertezza, lasciando i pazienti e le loro famiglie in una condizione di disorientamento e sfiducia.

Il territorio della Piana, attraverso la comunità di Polistena, rivolge pertanto un appello fermo e circostanziato alla Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria: si forniscano dati concreti, aggiornamenti puntuali e indicazioni operative precise. Non bastano più inaugurazioni e proclami; è tempo di garantire servizi reali, accessibili ed efficienti.

La tutela della salute non può essere oggetto di comunicazione simbolica: richiede atti concreti, responsabilità amministrativa e rispetto per i cittadini, non solo accomodamenti di personale