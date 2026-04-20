Taurianova, il capogruppo di Forza Italia, alla Regione, Giannetta, spiega le ragioni della sua presenza nelle sede del candidato a sindaco Domenico Romeo

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Replica con preghiera di pubblicazione.

Con l’occasione il consigliere Giannetta le porge i più cordiali saluti.

“Gentilissimo direttore, la Sua testata ha riportato ricostruzioni congetturali in ordine alla mia partecipazione alle iniziative elettorali delle comunali. Intanto tengo a chiarire che non ho partecipato ad alcuna inaugurazione, ma mi sono recato presso la sede del comitato elettorale della lista “Alba Nuova Domenico Romeo Sindaco”, perché invitato per l’autenticazione delle firme del candidato sindaco e dei candidati consiglieri.

Tra l’altro, vorrei ricordare che i candidati Gallo, Bellantonio e Di Giorgio, ben tre consiglieri comunali uscenti, sono espressione del mio Movimento Politico Culturale “Ogni Giorno Calabria” e componenti del gruppo consiliare “Ogni Giorno Taurianova”. Senza trascurare che nella lista sono candidati altri esponenti di Forza Italia che nell’arco di questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere il nostro partito.

E se necessario, sarei ben lieto di autenticare anche la lista di Forza Italia.

Auguro a Taurianova una competizione elettorale serena e basata sui contenuti, dove la contrapposizione non trascenda i limiti della dialettica politica e i cittadini possano scegliere serenamente i propri amministratori futuri”.

Domenico Giannetta

Capogruppo Forza Italia Consiglio regionale della Calabria