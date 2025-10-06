Stravince Occhiuto secondo gli exit poll. Crolla il campo largo. Ma i calabresi disertano le urne, quasi il 60% dei votanti non hanno partecipato al voto. CLICCA IN TEMPO REALE LO SPOGLIO ELETTORALE

Stravince Occhiuto secondo gli exit poll. Crolla il campo largo. Ma i calabresi disertano le urne, quasi il 60% dei votanti non hanno partecipato al voto

Gli exit poll, sono chiarissimi, stravince il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto. Escono sconfitti il partito democratico e il M5S ed il cosiddetto campo largo. Un fallimento politico di proporzioni abissale. Dal 10 al 20 % lo stacco tra i due candidati alla carica di presidente della Regione. Occhiuto esce da gigante, dopo la decisione di sciogliere il consiglio regionale per ricandidarsi successivamente, sfidando la magistratura ed i Pm di Catanzaro per l’avviso di garanzia. I calabresi hanno risposto in massa, sostenendo, Occhiuto e il centrodestra. I Calabresi ( quelli che sono andati a votare), non hanno più fiducia in una parte della magistratura, non credono all’agenda politica dettata dai pubblici ministeri. I tempi di tangentapoli sono finiti, quando, bastava un avviso di garanzia per far fuori i politici ed i partiti. Il clima è cambiato.

Il dato emblematico in Calabria e in Italia la decisione degli elettori di abbandonare le urne, il 41% nel 2025, quasi il 60% dei votanti che non si recano ai seggi.