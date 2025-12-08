“Strada Gioia Tauro-Drosi, una vergogna per la provincia di Reggio Calabria”

Di Clemente Corvo

La situazione della strada provinciale che collega Gioia Tauro a Drosi è veramente drammatica e vergognosa. Le immagini che descrivono la strada sono quelle di un luogo abbandonato e trascurato, con voragini piene di acqua, vegetazione infestante e discariche a cielo aperto.

È incredibile come, nonostante le numerose segnalazioni e denunce, la situazione non sia ancora stata risolta. Anzi, sembra che la situazione stia peggiorando di giorno in giorno.

È un grido di allarme che si lancia a chi di competenza, affinché si prenda finalmente in carico la situazione e si adotti un piano di intervento per ripristinare la dignità di questa strada e della provincia di Reggio Calabria.

I cittadini di Gioia Tauro e dei paesi limitrofi hanno diritto a una strada sicura e degna, e non a un percorso a ostacoli che mette a rischio la loro incolumità.

La strada è costellata di voragini e buche, e la vegetazione è cresciuta a dismisura, ostacolando la circolazione nei due sensi di marcia. E come se non bastasse, c’è anche una discarica a cielo aperto dove vengono gettati rifiuti di ogni tipo, creando un grave problema di salute pubblica e ambientale.

È tempo di chiedere conto a chi ci amministra e di pretendere una soluzione immediata a questo problema. Non possiamo più aspettare!

Nel periodo elettorale, la gente fa fuoco e fiamme per poter arrivare al potere, ma una volta che gli stessi, votati dai cittadini, arrivano al potere occupando posti strategici, è doveroso che gli stessi, quantomeno, curino l’ordinaria amministrazione, rispettando chi gli ha permesso di occupare quei posti.

Qui non si parla di colori politici, si parla di chi si trova ad amministrare e che non si degna minimamente neanche ad ascoltare quelle che sono le problematiche e le segnalazioni fatte su le difficoltà quotidiane relativi al dissesto del territorio.

Ora che nelle immediatezza si porti veramente una conclusione a questo tratto di strada, perché è semplicemente vergognoso. La strada provinciale Gioia Tauro-Drosi è un’arteria importante per la piana di Gioia Tauro e deve essere trattata come tale. È ora di dare dignità a questa strada e alla nostra provincia!

I cittadini chiedono solo di essere ascoltati e di vedere risolti i problemi che affliggono la loro terra. È tempo di mettere da parte gli interessi personali e di lavorare per il bene comune. La provincia di Reggio Calabria merita di meglio!

