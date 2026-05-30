Sfiorata l’impresa. Un grande Catanzaro non basta per ritornare in Serie A, una magistrale partita dei giallorossi che hanno dominato l’intero incontro

Un grande cuore del Catanzaro non basta per tornare in Serie A, i brianzoli si sono conquistati la promozione nella massima serie, nonostante la sconfitta interna per 2-0 contro giallorossi guidati da Aquilani nel ritorno della finale dei playoff di Serie B. A decidere la partita sono stati i gol di Jack al 39′ e Frosinini al 77′, con gli uomini di Bianco che sono riusciti a tornare, a un solo anno di distanza, in Serie A grazie alla vittoria per 2-0 dell’andata ma soprattutto per il miglior piazzamento conquistato al termine della regular season, decisivo in caso di pareggio complessivo nel doppio confronto.

Un Catanzaro che ci ha messo grinta dominando tutta la partita con giocate spettacolari e tante occasioni perse sotto la porta, uscendo dal campo a testa alta. Il Monza è quindi la terza promossa e raggiunge così Venezia e Frosinone in Serie A.